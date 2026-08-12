Российский город остался без воды после атаки Украины: что известно

Вода / © Associated Press

Реклама

Российский город Новороссийск остался без холодной и горячей воды после атаки ВСУ.

Об этом сообщил Telegram-канал Новороссийских теплосетей.

Реклама

Новороссийск остался без воды — что известно

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения города. Подача холодной воды в Новороссийске полностью прекращена», — говорится в сообщении.

Реклама

Из-за отсутствия холодной воды, необходимой для стабильной и безопасной работы оборудования, ОАО «АТЕК» также временно приостановило подачу горячей воды по всему городу. В компании отметили, что специалисты контролируют ситуацию и готовы оперативно восстановить услугу сразу после смещения аварии на водопроводе.

«С нашей стороны мы принимаем все необходимые меры, чтобы после восстановления холодного водоснабжения максимально быстро возобновить подачу горячей воды в дома жителей Новороссийска», — подытожили в теплосетях.

ВСУ атаковали Новороссийск — последние новости

Напомним, украинские военные успешно атаковали российскую базу в Новороссийске, использовав много собственного дальнобойного оружия. Это позволило нанести серьезный вред вражескому флоту.

В результате успешной совместной спецоперации Сил обороны на военной базе в Новороссийске повреждения получили сразу четыре корабля российского флота.

Реклама

Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы точно отработали по определенным целям в порту Новороссийска.

Новости партнеров