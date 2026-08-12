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Российский город остался без воды после атаки Украины: что известно
У Новороссийска масштабные проблемы с водой после атаки. Город остался без водоснабжения.
Российский город Новороссийск остался без холодной и горячей воды после атаки ВСУ.
Об этом сообщил Telegram-канал Новороссийских теплосетей.
Новороссийск остался без воды — что известно
«В результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения города. Подача холодной воды в Новороссийске полностью прекращена», — говорится в сообщении.
Из-за отсутствия холодной воды, необходимой для стабильной и безопасной работы оборудования, ОАО «АТЕК» также временно приостановило подачу горячей воды по всему городу. В компании отметили, что специалисты контролируют ситуацию и готовы оперативно восстановить услугу сразу после смещения аварии на водопроводе.
«С нашей стороны мы принимаем все необходимые меры, чтобы после восстановления холодного водоснабжения максимально быстро возобновить подачу горячей воды в дома жителей Новороссийска», — подытожили в теплосетях.
ВСУ атаковали Новороссийск — последние новости
Напомним, украинские военные успешно атаковали российскую базу в Новороссийске, использовав много собственного дальнобойного оружия. Это позволило нанести серьезный вред вражескому флоту.
В результате успешной совместной спецоперации Сил обороны на военной базе в Новороссийске повреждения получили сразу четыре корабля российского флота.
Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы точно отработали по определенным целям в порту Новороссийска.