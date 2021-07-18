Российский город стало опасным для жизни, жителей просят не выходить на улицу: видео

В Якутске за лесных пожаров концентрация вредных веществ в воздухе почти в 140 раз превысила нормы ВОЗ.

Жители столицы Республики Саха (Российская Федерация) города Якутска задыхаются от дыма лесных пожаров. В этом российском регионе не могут обуздать 213 очагов огня, который охватил более 1,3 миллиона гектаров леса в 19 районах республики, сообщает Telegram канал Mash.

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По данным сервиса IQAir, где публикуют измерения уровня загрязнения воздуха в реальном времени, концентрация частиц размером менее 2,5 микрона почти в 140 раз выше нормы, установленной ВОЗ и составляет 1,397 мг/м3.

Власти города Якутска обратилась к жителям с призывом оставаться дома, работодателей просят не вызывать на рабочие места людей пожилого возраста. Местный аэропорт из-за плохой видимости не принимает и не отправляет рейсы, а на реке Лена частично остановили движение судов.

Кроме Якутска, дым от пожаров накрыл еще 50 населенных пунктов республики.

Напомним, что пока в одной части Европе сильные паводки, другая — страдает от масштабных лесных пожаров. Пылает также в США, однако на этот раз площади возгораний небывало огромные.

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