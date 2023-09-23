Российский государственный телеканал анонсировал в своем эфире шоу Такера Карлсона: он все отрицает

Российский государственный телеканал "Россия 24" показал рекламный ролик шоу скандального американского телеведущего Такера Карлсона.

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Сам Карлсон сказал в интервью газете Financial Times, что об этом ничего не знает, сообщает BBC.

В трейлере, показавшем российское телевидение, не уточняется, какой формой будет выходить программа Карлсона. Там также не было сказано, будет ли ведущий готовить для телеканала эксклюзивный контент или речь идет о переводах видео на английский язык, которые Карлсон регулярно публикует в социальной сети Х (ранее известной как твиттер).

В ролике демонстрируются старые телевизоры, на которых Карлсон с разной интонацией многократно произносит слово "Россия". На этом фоне в кадре появляется слоган: «Громкий американский ведущий переходит на другой уровень. Трейлер заканчивается символикой канала "Россия 24", совмещенной с логотипом шоу Карлсона.

Ролик сначала был показан на российском телевидении в середине сентября, а затем еще раз – 22 сентября. На этот раз к нему добавили слова "на выходные", но не дали никаких других деталей.

Однако в пятницу Карлсон сказал журналисту британской газеты Financial Times, что ничего не знает о планах России 24 показать его передачу.

"Представления не имею, о чем вы говорите, — написал он корреспонденту издания Максу Седдону. — Я никогда

об этом не слышал, как и о канале. Конечно, я не буду вести передачу по российскому телевидению. Это абсурд".

И добавил: "Я этого не видел и не имею малейшего представления, о чем идет речь. Это все очередная порция связанной с Россией хэни. Я за многим просто не могу уследить".

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал эксведущего FoxNews Такера Карлсона, обвинившего Киев в подрыве Каховской ГЭС и "убийстве населения".

Кроме того, мы ранее информировали, что Кремль развернул операции по дезинформации против Украины, чтобы фальсифицировать преступления российских кафиров для американской и российской аудиторий.

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