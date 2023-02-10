Российский губернатор, арест которого вызвал массовые протесты против Путина, приговорен к 22 годам заключения

Бывший глава Хабаровского края РФ был обвинен в заказе убийства двух бизнесменов и в организации покушения на другого предпринимателя в 2004-2005 годах.

В пятницу, 10 февраля, суд в Московской области вынес приговор бывшему российскому губернатору Сергею Фургалу, арест которого летом 2020 года вызвал массовые демонстрации оппозиции на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает Associated Press.

Российского чиновника суд признал виновным в заказе убийства двух бизнесменов и в организации нападения на другого предпринимателя в 2004-2005 годах. Ему присудили 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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Адвокат осужденного, не признавшего свою вину, заявил, что на это решение суда будет подана апелляционная жалоба.

52-летний Сергей Фургал был губернатором огромного Хабаровского края в 2018–2020 и пользовался большой популярностью на этой территории. Он был избран после победы над кандидатом от партии Владимира Путина "Единая Россия".

Фургал представлял националистическую партию ЛДПР, подчиненную Кремлю, но избранники которой, особенно в регионах, иногда могут быть более критичны к власти.

Его арестовали 9 июля 2020 года, что спровоцировало протесты за его освобождение, на которые неделями собирались тысячи человек, главным образом в Хабаровске. Его сторонники утверждали, что арест был политическим.

Вместе с Сергеем Фургалом осуждены и три его сообщника — они получили сроки от 9,5 до 21 года лишения свободы.

Напомним, на судебном процессе, проходящем за закрытыми дверями в Ленинском суде Минска, прокурор запросил длительное заключение для правозащитника Алеся Беляцкого, одного из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года.

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