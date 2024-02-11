Глава Калининградской области России считает, что под влиянием философии Канта Запад "издавна нарушал все договоренности".

Губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов, выступая на съезде политологов, назвал непосредственным виновником войны в Украине немецкого философа Иммануила Канта, родившегося в Кенигсберге (нынешний Калининград) в начале 18 века.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

“Кант, родившийся здесь, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Более того, он имеет прямое отношение к военному конфликту в Украине”, – заявил Алиханов.

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Свою "глубокую" мысль российский губернатор мотивировал тем, что Кант положил начало немецкой классической философии, "прокачал" немецкую волю, одновременно отрезав ее от "высших ценностей". Мол, именно поэтому на Западе возникла современная социально-культурная ситуация.

Алиханов считает, что под влиянием философии Канта Запад "издавна нарушал все договоренности".

"Когда постоянно живешь и работаешь в Калининградской области, невозможно не задумываться о мировой политике и международных отношениях", — уточнил причины своего неожиданного "аналитического" заключения губернатор.

Напомним, ранее визит президента РФ Владимира Путина в Калининград создал бытовые неудобства для студентов Балтийского федерального университета, с которыми запланировал встречу лидер государства-агрессорки. На территории студенческих общежитий был введен жесткий режим контроля из-за приезда хозяина Кремля.

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