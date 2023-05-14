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Российский губернатор обвинил "украинский беспилотник" в атаке на предприятие в Брянской области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
423
Время на прочтение
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Российский губернатор обвинил "украинский беспилотник" в атаке на предприятие в Брянской области

В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания - утверждает губернатор / Фото: ТСН.ua

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что «украинский беспилотник» атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб.

Об этом он написал в соцсетях. 

«Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая, произошла "бавовна" в российском населенном пункте Шебекино в Белгородской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в селе Головчино Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500, которой оккупанты летели бомбить Украину, но она осталась на территории РФ.

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Дата публикации
Просмотры
423
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