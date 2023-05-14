Российский губернатор обвинил "украинский беспилотник" в атаке на предприятие в Брянской области

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что «украинский беспилотник» атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб.
Об этом он написал в соцсетях.
«Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая, произошла "бавовна" в российском населенном пункте Шебекино в Белгородской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в селе Головчино Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500, которой оккупанты летели бомбить Украину, но она осталась на территории РФ.
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