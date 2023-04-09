Российский губернатор поблагодарил Путина за бегство своего сына из-под ареста в Италии

Чиновник цинично заявил, что избежать правосудия в США его сыну удалось "по воле Божьей".

Губернатор Красноярского края РФ Александр Усс поблагодарил за поддержку во время задержания в Италии его сына Артема — российского бизнесмена, которого должны были экстрадировать в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег. Недавно он сбежал из-под домашнего ареста.

Такое обращение российский чиновник опубликовал в воскресенье, 9 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.

Губернатор цинично заявил, что не случайно публикует обращение именно в религиозный праздник, поскольку "такие невероятные события [бегство из-под ареста] могут происходить только по Божьей воле".

"Отдельные слова благодарности" он адресовал президенту РФ Владимиру Путину.

"Он [Путин] не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем", — сказал Усс.

Чиновник заявил, что не будет рассказывать, как его сын смог сбежать из-под ареста. "Об этом мог бы сказать Артем, но он человек по разным причинам не склоннный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда, я не знаю", — сказал отец бизнесмена, подозреваемого в серьезных преступлениях.

Ранее пресс-служба правительства Красноярского края сообщила, что Артем Усс находится в России. Здесь против него также было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, и Россия также требовала его экстрадиции из Италии. После возвращения подозреваемого российский суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

США обвиняют Артема Усса в контрабанде нефти из Венесуэлы в обход санкций, экспорт военных технологий из США, банковское мошенничество и отмывание денег. По этому делу был задержан также его деловой партнер Юрий Орехов и еще три гражданина России.

Напомним, сына российского губернатора Артема Усса задержали в Италии в октябре прошлого года. В марте этого года суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Сразу после этого россиянин сбежал из-под домашнего ареста.

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