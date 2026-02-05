Российский хакер помог Украине и взломал критическую инфраструктуру РФ (видео)

Российский хакер, который помогал Украине / © скриншот с видео

Реклама

Российский суд приговорил местного хакера к 16 годам заключения по статье о государственной измене. Мужчина осуществлял кибератаки на критическую инфраструктуру РФ, поддерживая Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

В России хакера признали виновным в государственной измене и приговорили к 16 годам заключения за помощь Украине.

Реклама

По данным следствия, он осуществлял кибератаки с применением вредоносного программного обеспечения против информационных ресурсов РФ. Из-за этого была нарушена работа объектов критической информационной инфраструктуры.

«Я заходил на канал Telegram, смотрел что там происходит, смотрел какие там задания дают, какой софт используется. Я скачивал этот софт себе на компьютер. Я понимаю, что этот сайт был направлен на какой-то вред российским инфраструктурам. Ну, там они меняются и каждый раз там новые какие-то адреса выдавались. Там могли, например, сказать «ну вот сегодня там у нас цели — аэропорт», например», — рассказал осужденный хакер.

Дата публикации 10:07, 05.02.26 Количество просмотров 6 В РФ осудили хакера, помогавшего Украине

К слову, агенты «Атеш» уничтожили технический модуль телекоммуникационной башни в Санкт-Петербурге, выведя из строя критическую инфраструктуру связи. Диверсия вызвала масштабные сбои в стратегическом узле, где сосредоточены объекты ФСБ, ГРАУ, ВМФ и военные заводы «Луч», «Комета» и завод патронов. Это нарушило координацию и передачу данных между силовыми и оборонными структурами оккупантов даже в глубоком тылу.