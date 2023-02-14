Российский инженер сбежал в США и пообещал раскрыть все тайны наилучшего бомбардировщика РФ Ту-160

Российский инженер попросил убежища в США и пообещал раскрыть тайны о наилучшем бомбардировщике России Ту-160.

Российский военный инженер-строитель в конце декабря попросил в США убежища с предложением раскрыть некоторые из крупнейших военных тайн России.

Об этом сообщает Yahoo News.

Мужчина прибыл в США из-за страха преследований за участие в протестах против Путина в поддержку заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. Затем он сообщил, что располагает информацией, которую разыскивает правительство США.

Мужчина рассказал, что был инженером-строителем в РФ, а в 2018 – 2021 годах он участвовал в создании крупнейшего российского военного самолета Ту-160 на авиационном заводе Туполева в городе Казань.

Американские спецслужбы долго проверяли россиянина и пришли к выводу, что он действительно может сообщить значимую информацию. В свою очередь, власти США отказались комментировать эту историю. Издание считает, что сейчас мужчину допрашивает ФБР.

В то же время военный эксперт Майкл Кофман объяснил, какой информацией может владеть инженер: "Человек, работающий на военно-промышленном предприятии, таком как Туполев, может иметь доступ к целому ряду информации об оборонно-промышленном производстве, спецификациях, связанных с бомбардировщиком Ту-160 и его недавно разработанным модернизированным вариантом, разных производственных процессах, зависимостях и их ограничениях".

Что известно о российском самолете Ту-160

Ту-160 "Белый лебедь", также известный под названием "Блэкджек", в отчетах НАТО является якобы самым совершенным стратегическим бомбардировщиком на вооружении России. Согласно сообщениям из открытых источников, за последние несколько лет на заводе Туполева началась новая обширная программа строительства усовершенствованной версии самолета, а также программа модернизации существующих самолетов.

Россия использует бомбардировщики Ту-160 для нанесения ракетных ударов по Украине. Чтобы избежать поражения силами ПВО, бомбардировщики выпускают ракеты из глубины российской территории.

В декабре прошлого года на аэродромах, где базируются, в частности, Ту-160, произошли взрывы. Тогда пострадали бомбардировщики других типов, но "160-е" после этого отогнали дальше от границ Украины.

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