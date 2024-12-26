Российский "искусственный интеллект" на "Панцире": азербайджанский Embraer сбили так же, как Boeing МАУ в Иране

Российский ЗРПК "Панцирь" имеет "аналоговнетное" российское нововведение – полностью автоматический режим. Этой особенностью сами россияне хвастались в 2020 году и говорили, что "Панцирь-С" получил признаки искусственного интеллекта и сможет сбивать цели без участия человека.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, разбившийся под казахстанским Актау, явно был подбит российским ЗРПК "Панцирь", который работал в автоматическом режиме.

Об этом пишет Defence Express.

Сразу после появления первых фото и видео с места крушения пассажирского Embraer 190, который 25 декабря совершал рейс Баку-Грозный, стало понятно, что официальная версия о том, что самолет упал из-за стаи птиц – чушь. Потому что очень характерные следы от осколков зенитной ракеты в хвостовой части просто не оставляют места для фантазии.

ЗРГК "Панцирь" / Фото: Defence express

В частности известно, что при отражении атаки украинских дальнобойных дронов по Грозному был задействован ЗРПК "Панцирь". Но для любого оператора средства ПВО отметка на радаре между дроном, легкомоторным самолетом и пассажирским лайнером с размахом крыла под 30 метров, к которым добавляются разные параметры скорости и высоты – вполне понятна.

Но не для российских военных. Потому что у российского ЗРПК "Панцирь" есть "аналоговнетное" российское нововведение – полностью автоматический режим. Этой особенностью сами российские оккупанты хвастались в 2020 году и говорили, что "Панцирь-С" получил "признаки искусственного интеллекта" и сможет сбивать цели без участия человека. Официально упоминание об этом также есть на сайте так называемого минобороны РФ.

ЗРГК "Панцирь" / Фото: Минобороны РФ

В РФ хвастались, что человек не успевает сбивать цели так же, как это делает то, что они называют "искусственным интеллектом", а на самом деле достаточно простой алгоритм — сбить все, что в зоне досягаемости без селекции целей. И, несмотря на то, что любой гражданский самолет сигнализирует о том, что он гражданский – в РФ это игнорируется. Добавим, что такие автоматические режимы работы существуют как в отдельных средствах ПВО, так и реализуются через системы единого управления, когда одна система автоматически управляет несколькими ЗРК, работающими без вмешательства оператора.

Аналогичный автоматический режим работы также есть в ЗРК "Тор". И именно из этого комплекса, очевидно находившегося в этом режиме, был сбит Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 под Тегераном 8 января 2020 года.

Таким образом, события 25 декабря с азербайджанским самолетом рейса №8243 явно выглядят следующим образом. В районе Грозного Embraer 190 был обстрелян из ЗРПК "Панцирь". В то же время оператор комплекса, который перевел его в этот режим, получил команду от своего командования и на всех звеньях было известно о наличии в воздушном пространстве гражданского самолета.

ЗРГК "Панцирь" / Фото: скриншот с видео

То есть, российские военные фактически сознательно дали разрешение на обстрел пассажирского лайнера. И в 09:35 по местному времени азербайджанский Embraer 190 подал сигнал бедствия. Учитывая имеющуюся информацию, в результате попадания в самолет была повреждена система управления и он был только частично управляемым.

Пока отсутствует официальная запись разговоров пилотов и российских диспетчеров, но почему-то азербайджанский самолет был вынужден лететь через Каспийское море в Казахстан. Возможно, это была попытка со стороны РФ решить вопрос с самолетом – дождаться, пока он не упадет. Именно поэтому ему не разрешили сесть ни в самом Грозном, ни в любом другом аэропорту рядом.

Экипажу удалось продержать поврежденный самолет в воздухе более 400 км и дотащить до Актобе, где пилоты попытались спасти пассажиров. После российского обстрела самолет адекватно не управлялся и то, что 32 пассажира из 67, находившихся на борту, выжили – это что-то между чудом и мастерством погибших пилотов.

Напомним, 26 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании, следовавший из Баку в Грозный. В результате авиакатастрофы есть погибшие и пострадавшие. Перед падением пассажиры слышали взрыв, а после этого на хвосте самолета были видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.