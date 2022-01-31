Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии: послу РФ вручили ноту

Пилот не выходил на связь с представителями воздушного движения Эстонии.

В воскресенье, 30 января, российский истребитель Су-27 возбудил воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

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Издание пишет, что боевой самолет нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндло. Су-27 находился в воздухе страны около одной минуты. Отмечается, что у истребителя отключен транспондер. Кроме того, пилот не выходил на связь с представителями воздушного движения Эстонии.

Эсонский МИД назвал инцидент "очень досадным и серьезным", особенно с учетом неоднократных нарушений воздушного пространства российскими самолетами. Временного поверенного в делах РФ вызвали в ведомство и вручили ноту.

Как сообщалось, самолет правительства РФ, который 5 января 2022-го совершал полет из России в охваченный протестами Казахстан, по неизвестным причинам решил скрыть свой маршрут.

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