Российский истребитель нарушил воздушное пространство страны НАТО: чем это закончилось

На перехват российского Су-30 отправились итальянские пилоты миссии НАТО.

Российский истребитель Су-30

Российский истребитель Су-30 / © job-sbu.org

Российский истребитель Су-30 18 марта совершил несанкционированное вторжение в небо Эстонии. Это первый подобный инцидент с начала года, который заставил силы НАТО срочно поднять в воздух авиацию.

Об этом сообщает издание err.ee.

Во второй половине дня среды российский истребитель Су-30 незаконно вошел в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо и находился там примерно минуту.

На инцидент отреагировали силы НАТО. В Генштабе Сил обороны Эстонии сообщили, что итальянское подразделение Военно-воздушных сил, которое базируется в Эмари в рамках миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, совершило опознавательный вылет.

Отмечается, что у российского самолета не было представленного плана полета, а также он не поддерживал двустороннюю радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.

В ответ на инцидент Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать соответствующую ноту.

Это первый случай нарушения воздушного пространства Эстонии российским самолетом в 2026 году.

Россия может атаковать Эстонию — что об этом известно

К слову, по мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, Эстония является одним из самых слабых звеньев НАТО. Он пояснил, что концентрация российских войск и логистики вдоль западной границы РФ, в частности у Нарвы, в сочетании с преимущественно русскоязычным населением северо-востока Эстонии, создает риски реализации гибридных сценариев по крымскому образцу, что требует усиленного внимания союзников.

Россия провоцирует страны НАТО — последние новости

Заметим, 13 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил применением российской ракеты «Орешник» против соседних государств в случае нарушения границ его страны. В то же время он заверил, что не планирует атаковать Киев или Варшаву первым.

Вечером 17 марта румынские системы мониторинга обнаружили российский дрон в 20 км от Вилково, вблизи воздушного пространства уезда Тулча. Из-за этого жителям региона разослали оповещение RO-ALERT, а с авиабазы в Фетеште для контроля ситуации подняли пару истребителей F-16. Минобороны Румынии заявляло, что силы ПВО находятся в состоянии готовности к реагированию.

