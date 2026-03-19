Российский истребитель нарушил воздушное пространство страны НАТО: чем это закончилось
На перехват российского Су-30 отправились итальянские пилоты миссии НАТО.
Российский истребитель Су-30 18 марта совершил несанкционированное вторжение в небо Эстонии. Это первый подобный инцидент с начала года, который заставил силы НАТО срочно поднять в воздух авиацию.
Об этом сообщает издание err.ee.
Во второй половине дня среды российский истребитель Су-30 незаконно вошел в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо и находился там примерно минуту.
На инцидент отреагировали силы НАТО. В Генштабе Сил обороны Эстонии сообщили, что итальянское подразделение Военно-воздушных сил, которое базируется в Эмари в рамках миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, совершило опознавательный вылет.
Отмечается, что у российского самолета не было представленного плана полета, а также он не поддерживал двустороннюю радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.
В ответ на инцидент Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать соответствующую ноту.
Это первый случай нарушения воздушного пространства Эстонии российским самолетом в 2026 году.
К слову, по мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, Эстония является одним из самых слабых звеньев НАТО. Он пояснил, что концентрация российских войск и логистики вдоль западной границы РФ, в частности у Нарвы, в сочетании с преимущественно русскоязычным населением северо-востока Эстонии, создает риски реализации гибридных сценариев по крымскому образцу, что требует усиленного внимания союзников.
Заметим, 13 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил применением российской ракеты «Орешник» против соседних государств в случае нарушения границ его страны. В то же время он заверил, что не планирует атаковать Киев или Варшаву первым.
Вечером 17 марта румынские системы мониторинга обнаружили российский дрон в 20 км от Вилково, вблизи воздушного пространства уезда Тулча. Из-за этого жителям региона разослали оповещение RO-ALERT, а с авиабазы в Фетеште для контроля ситуации подняли пару истребителей F-16. Минобороны Румынии заявляло, что силы ПВО находятся в состоянии готовности к реагированию.