Российский истребитель "непрофессионально" сбил американский дрон над Черным морем: что известно

Над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. В результате Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

Об этом идет речь в заявлении командования сил США в Европе.

Отмечается, что беспилотник MQ-9 Reaper проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета попытались его перехватить.

Перехват беспилотника был опасным и непрофессиональным

Также читайте Пугаются и звонят в полицию: в РФ жители сообщают о массовом нашествии дронов над Москвой

Согласно заявлению европейского командования армии США, во вторник в 7:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили "опасный и непрофессиональный" перехват дрона.

Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон.

"Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9. Это опасное и непрофессиональное действие россиян чуть не привело к падению обоих самолетов", — цитирует ВВС слова командующего ВВС США генерала Джеймса Хеккера.

Хекер подчеркнул, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве, согласно международным законам. В то же время добавив, что "агрессивные действия российского экипажа — опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".

Per @US_EUCOM, “At approximately 7:03 AM CET, a Russian Su-27 Aircraft пробудить пропеллера на MQ-9, causing США силы к получению MQ-9 вниз в international waters. Ведущие времена после коллекции, su-27s кипелирующий мусор на и flew перед МК-9 в… https://t.co/DSq7AYl3wo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 14 марта, 2023

США не прекратят полеты над Черным морем

США не прекратят полеты над Черным морем после того, как американский дрон Reaper столкнулся там с российским истребителем Су-27. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга во вторник, 14 марта, сообщает CNN.

"Если они таким образом хотят удержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем... то они своего не добьются, этого не будет", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что Черное море не принадлежит ни одной стране, и США продолжат делать все необходимое для защиты своих интересов нацбезопасности в этой части мира.

Версия минобороны РФ: беспилотник США угрожал Крыму и упал в море сам

Министерство обороны России во вторник вечером заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море, а еще он приблизился к аннексированному Крыму и летел с нарушениями.

Как утверждают в оборонном ведомство РФ, американский беспилотник летел "в направлении государственной границы Российской Федерации" с отключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства".

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - утверждают в минобороны России.

В министерстве настаивают, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".

Справка : MQ-9 Reaper (с англ. — "жнец") — модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics) для использования в военно-воздушных силах и ВМС США и Британии.

Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная высота полета составляет 13000 метров. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper – 24 часов.

Длина беспилотника – 11 метров, размах крыльев – 20 метров. Может иметь на вооружении до четырех ракет класса "воздух – земля" и две авиабомбы.

Напомним, 14 марта украинские военные сбили над Днепропетровской областью российский беспилотник, разведывавший территорию.

Россияне сменили место запуска дронов-камикадзе

Читайте также: