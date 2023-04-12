Российский истребитель перехватил немецкий самолет над Балтийским морем

Инцидент завершился тем, что патрульный самолет ВМС Германии отошел от российской границы.

В среду, 12 апреля, российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата патрульного самолета ВМС Германии, приближавшегося к границе РФ над Балтийским морем.

Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны государства-агрессора.

"Российские службы контроля воздушного пространства над Балтийским морем обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к границе России", — говорится в сообщении.

Российский истребитель Су-27 взлетел и идентифицировал самолет как "основной патрульный самолет P-3C Orion ВМС Германии".

"Иностранный военный самолет отошел от границы с Россией, а российский истребитель благополучно вернулся на аэродром", — добавили в военном ведомстве РФ.

Немецкий самолет не пересекал российскую границу.

Напомним, 7 апреля румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты, которые были замечены в международных водах в зоне ответственности НАТО в Балтийском регионе.

Читайте также: