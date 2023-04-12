Российский истребитель перехватил немецкий самолет над Балтийским морем

Инцидент завершился тем, что патрульный самолет ВМС Германии отошел от российской границы.
В среду, 12 апреля, российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата патрульного самолета ВМС Германии, приближавшегося к границе РФ над Балтийским морем.
Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны государства-агрессора.
"Российские службы контроля воздушного пространства над Балтийским морем обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к границе России", — говорится в сообщении.
Российский истребитель Су-27 взлетел и идентифицировал самолет как "основной патрульный самолет P-3C Orion ВМС Германии".
"Иностранный военный самолет отошел от границы с Россией, а российский истребитель благополучно вернулся на аэродром", — добавили в военном ведомстве РФ.
Немецкий самолет не пересекал российскую границу.
Напомним, 7 апреля румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты, которые были замечены в международных водах в зоне ответственности НАТО в Балтийском регионе.
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