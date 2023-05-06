Российский истребитель создал аварийную ситуацию с польским самолетом над Черным морем

Инцидент произошел в 60 км от границы Румынии в международном воздушном пространстве.

Самолет польской пограничной полиции, выполнявший патрулирование в международном воздушном пространстве, был перехвачен российским истребителем Су-35 над Черным морем – в 60 км от Румынии.

Об этом сообщили в субботу, 6 мая, в Министерстве национальной обороны Румынии.

Польский экипаж сумел выровнять самолет, потерявший высоту из-за опасных и агрессивных маневров российских летчиков, и благополучно приземлился в аэропорту Михаила Когелничана в румынском городе Констанца. Никто из членов экипажа не пострадал.

Инцидент произошел накануне, 5 мая, к востоку от воздушного пространства Румынии.

В сообщении румынского Минобороны уточнили, что самолет L410 TURBOLET польской пограничной полиции выполнял обычное патрулирование под эгидой Агентства Европейской пограничной полиции и береговой охраны Frontex.

В результате инцидента два боевых самолета ВВС Румынии и два самолета ВВС Испании в составе боевой службы воздушной полиции были предупреждены Центром объединенных воздушных операций НАТО в Торрехоне и готовы были вмешаться в ситуацию.

“Власти Румынии контактируют с Frontex и польскими властями для выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Агрессивное поведение военного самолета Российской Федерации относительно невооруженного самолета, выполняющего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, абсолютно неприемлемо. Этот инцидент – очередное доказательство провокационных действий РФ в Черном море", – отмечают в Министерстве обороны Румынии.

Польский самолет типа L410 UVP-E20 разворачивается в Румынии в рамках многоцелевой морской операции Western Black Sea 2023, проводимой Румынией и координированной Frontex.

В этой операции принимают участие Польша, Испания и Швеция, а также два агентства ЕС: Европейское агентство по морской безопасности (EMSA) и Европейское агентство по контролю за рыболовством (EFCA). Операция, которая продлится до середины декабря текущего года, направлена на предотвращение нелегальной миграции, незаконного лова рыбы, загрязнения моря и борьбу с другими видами трансграничной преступности в Черноморском регионе.

Напомним, утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. В результате американский беспилотник затонул.

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