Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на военных США.

"Европейское командование Вооруженных сил США утверждает, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. БПЛА упал в международные воды", — сообщает прокремлевское информагентство РИА Новости.

Напомним, в Москве и области местные жители сообщают о беспилотниках. Их замечали над домами и нефтеперерабатывающим заводом.

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