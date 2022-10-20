Российский истребитель выпустил ракету прямо возле британского самолета над Черным морем

Россия заявила, что это была техническая неисправность, и Уоллес сказал, что Британия возобновила патрулирование. Он добавил, что патрули теперь сопровождаются истребителями.

Российский истребитель выпустил ракету прямо возле британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем.

Инцидент произошел 29 сентября.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Уоллес сообщил парламенту, что Британия приостановила патрулирование после этого инцидента и выразила свою обеспокоенность министру обороны России Сергеем Шойгу.

Министр заявил, что с "невооруженным самолетом королевских ВВС RC-135 Rivet Joint" взаимодействовали два российских Су-27, один из которых "выпустил ракету в районе Rivet Joint".

"Не является чем-то необычным, что самолеты сопровождаются, и этот день не был исключением. Однако во время этого взаимодействия выяснилось, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от Rivet Joint за пределами визуальной досягаемости.

Длительность взаимодействия российского самолета и британского самолета составила около 90 минут. Патрулирование завершилось и самолеты вернулись на базу" – рассказал Уоллес.

Россия заявила, что это была техническая неисправность, и Уоллес сказал, что Британия возобновила патрулирование. Он добавил, что патрули теперь сопровождаются истребителями.

Отметим, министр обороны Великобритании выступил в парламенте по возвращении с внезапного визита к своему американскому коллеге в Вашингтоне. Позже Уоллес объяснил внезапность своей поездки в США: было важно встретиться лицом к лицу с руководителем Пентагона.

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