Российский истребитель выпустил ракеты по американскому беспилотнику над Сирией: видео

Российский истребитель выпустил сигнальные ракеты прямо по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper над Сирией и повредил его винт.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на командующего Центральными Военно-воздушными силами США Алекса Гринкевича.

Отмечается, что беспилотник выполнял контртеррористическую миссию против группировки "Исламское государство".

"23 июля 2023 года российские истребители пролетели в опасной близости от американского беспилотника MQ-9, который выполнял миссию по разгрому ИГИЛ, преследуя MQ-9 и развертывая сигнальные ракеты с позиции непосредственно над ним, при этом расстояние между самолетами составляло всего несколько метров", - заявил Алекс Гринкевич.

По его словам, одна из ракет попала в беспилотник, "серьезно повредив его пропеллер".

"Вопящее пренебрежение российским истребителем безопасностью полетов отвлекает нас от нашей миссии, направленной на обеспечение окончательного поражения ИГИЛ. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", — заявил командующий Центральным.

Отмечается, что экипаж, дистанционно управлявший MQ-9, смог сохранить контроль над самолетом и вернуть его на базу.

Российский истребитель повредил американский дрон в небе над Сирией

Провокации россиян против США в небе

В последнее время американские военные наблюдают все больше "опасных и непрофессиональных" инцидентов в небе. Так, на прошлой неделе российский истребитель Су-35 поставил под угрозу экипаж пилотируемого американского летательного аппарата MC-12, заставив его лететь через оставшуюся после него турбулентность.

"Это снизило способность экипажа безопасно управлять самолетом и поставило под угрозу жизнь четырех членов экипажа", — говорится в сообщении.

Кроме того, в начале июля российские пилоты два дня подряд сбрасывали парашютные сигнальные ракеты на пути американских беспилотников MQ-9 Reaper, которым приходилось уклоняться, чтобы не врезаться в них. Россия сама заявила, что их воздушные объекты вошли в воздушное пространство, предназначенное для российско-сирийских учений по противодействию беспилотникам.

В то же время, высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил, что таких учений не было: "Это просто повод, чтобы преследовать наши MQ-9 и пытаться их перехватить".

Подобные инциденты произошли и за пределами Сирии. В марте российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, погнув ему пропеллер. По словам представителей оборонного ведомства, США были вынуждены сбить летательный аппарат у берегов Украины.

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