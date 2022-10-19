Российский командующий войной в Украине Суровикин дал интервью: едва справился с суфлером (видео)

Суровикин на видео делает длинные паузы между словами, а его глаза бегают из стороны в сторону, будто он читает ответы на эти вопросы.

Российский генерал Сергей Суровикин, назначенный в РФ командующим войной против Украины, дал короткое интервью, с которым едва справился.

Соответствующее видео было распространено российскими пропагандистскими СМИ.

Интервью длится около восьми минут. В течение всего этого времени Суровикин смотрит в сторону. При этом интервьюера в кадре не видно, вопросы задает "голос за кадром".

Отвечая на них, Суровикин делает длинные паузы между словами, а его глаза бегают из стороны в сторону, будто он читает ответы на эти вопросы, прежде чем это произнести.

Читая подсказки, генерал сообщил, что ситуация на фронте напряжена, в частности, на Купянском, Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Суровикин также повторил основные утверждения российской пропаганды о том, что "украинцы и россияне – один народ", обвинял киевский "преступный режим", оправдывал атаки по инфраструктуре Украины и рассказывал о привлечении резервов.

Сергей Суровикин: что о нем известно

Российский диктатор Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим войсками РФ в Украине. Это фактически первая попытка россиян поставить единого командующего силами оккупантов в Украине, за исключением попыток Путина лично руководить событиями на фронте.

"Он командовал войсками, которые наступали на Лисичанск, Северодонецк, Рубежное весной-летом, а затем он был назначен потому, что у него есть более или менее "положительный кейс" на территории Украины", — говорит военный обозреватель Денис Попович.

Командующий так называемой "специальной военной операции", российский генерал Сергей Суровикин ракетными ударами по украинским городам хочет продемонстрировать свою эффективность в новой должности.

В целом известно, что с марта по декабрь 2017 года Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии. Путин оценил его заслуги, в том же году назначив Суровикина командующим Воздушно-космическими силами России и наградив званием Героя РФ. С января по апрель 2019 года Суровикин во второй раз командовал российской группировкой войск РФ в Сирии.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон".

В биографии генерала есть темные пятна. В частности, дважды его привлекали к уголовной ответственности за продажу оружия и вооруженный разгон мирного протеста.

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