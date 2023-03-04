Российский коммунист, слушавший Путина с лапшой на ушах, был обвинен в “дискредитации” российской армии

Депутат Самарской областной думы обещает доказать в суде свою невиновность в правонарушении.
В России на депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина составили протокол о "дискредитации" армии через опубликованное им видео, на котором коммунист смотрит послание президента Владимира Путина с лапшой на ушах.
Об этом сообщил сам Абдалкин.
По его словам, Новокуйбышевский городской суд рассмотрит административное дело во вторник, 7 марта.
"Боремся, будем доказывать свою непричастность и невинность", — написал депутат, добавив фото с полицейскими в кабинете.
Если суд признает его вину, политику грозит штраф от 100 до 200 тысяч российских рублей (т.е. 2-3 тысячи евро по курсу ЦБ РФ).
Ранее Абдалкин опубликовал видео с лапшой на ушах и сопровождал его ироническим комментарием : “Прослушал двухчасовое послание Президента. Полностью поддерживаю, вполне согласен, прекрасное выступление. Ничего подобного за последние 23 года я не слышал. Приятно удивлен”.
На этой неделе Самарская дума назвала поведение Абдалкина недопустимым и объявила ему публичное осуждение, предложив региональному отделению КПРФ исключить его из партии.
Глава фракции ЛДПР в областном парламенте потребовал отправить своего коллегу в армию.
Глава прессслужбы фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко назвал поступок однопартийца "глупостью" и пообещал, что это не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии партии.
Напомним, 21 февраля Путин в своем обращении к Федеральному собранию пригрозил эскалацией в войне, если Украина получит дальнобойное оружие.
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