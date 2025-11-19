Российский корабль атаковал самолеты Британии: Лондон заявил о готовности к военному ответу

Министр обороны Великобритании Джон Хили / © Associated Press

Реклама

Министр обороны Великобритании Джон Хили сделал решительное заявление, предупредив Москву о готовности к военным действиям, если российский разведывательный корабль «Янтарь» продолжит враждебные действия. Причиной стало то, что российское судно, находившееся на границе британских территориальных вод к северу от Шотландии, направило лазеры на пилотов Королевских ВВС, выполнявших миссию по мониторингу.

Об этом сообщает Reuters.

Акт агрессии и его опасность

Российский корабль «Янтарь», официально являющийся океанографическим судном, на самом деле известен в НАТО как ключевой разведывательный элемент, подчиненный Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны РФ. Его основная миссия – картографирование критически важных подводных коммуникационных кабелей, обеспечивающих работу интернета и финансовых систем между Европой и Северной Америкой.

Реклама

Направление лазеров на пилотов патрульного самолета стало первым зафиксированным актом агрессии со стороны «Янтаря» против британских военных. Министр назвал подобные действия "глубоко опасными", что значительно повышает риск военного конфликта.

«Это впервые мы имели такое действие от „Янтаря“, направленное против британских ВВС. Мы воспринимаем это очень серьезно», — заявил Джон Хили.

Угроза заключается не в «стрельбе» в обычном понимании, а в ослеплении и дезориентации экипажа. Мощный лазерный луч, направленный в кабину, может повлечь за собой временную или даже постоянную «вспышку» и дезориентацию, что является критическим риском для безопасности полета. Лазеры также могут использоваться для вывода из строя оптических сенсоров самолета, ведущих наблюдение.

Смена правил и «военные опции»

В ответ на эту угрозу Великобритания прибегла к немедленным и решительным мерам:

Реклама

Усиление мониторинга Джон Хили заявил, что он изменил правила применения силы для Королевского флота, позволив военным кораблям «ближе следовать и более тщательно мониторить» деятельность «Янтаря», когда он находится в более широких водах Великобритании. Прямое предупреждение Лондон перешел к прямому военно-политическому предупреждению, которое является недвусмысленным сигналом Москве.

«У нас есть военные опции наготове, если “Янтарь“ сменит курс», — подчеркнул глава Минобороны.

Этот инцидент происходит на фоне того, что миссии по мониторингу российских судов и подлодок, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности, участились после вторжения России в Украину в 2022 году. Аналитики рассматривают деятельность «Янтаря» как часть более широкой стратегии Кремля, направленной на угрозу критической подводной инфраструктуре стран-членов НАТО.

Напомним, Великобритания направила войска в Бельгию для защиты от атак дронов. Эксперты предупреждают: гибридная война с Россией уже идет.