Российский корабль обстрелял немецкий вертолет в Балтийском море

В регионе Балтийского моря накаляется напряженность между Россией и западными государствами.

В Балтийском море произошел инцидент между вертолетом немецкого Бундесвера и российским кораблем. Экипаж корабля открыл огонь сигнальными боеприпасами, когда вертолет направлялся для проведения разведки.

Об этом сообщает Die Welt.

Когда именно произошел этот инцидент с обстрелом вертолета – пока неизвестно. Глава МИД Германии Анналена Бербок кратко вспомнила о событии в кулуарах заседания НАТО в Брюсселе, однако подробностей она не сообщило.

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Отмечается, что применение сигнальных боеприпасов разрешено только в экстренных ситуациях.

Как заявила Бербок, в Балтийском море всегда есть корабли, которые помогают в уклонении от санкций из-за захватнической войны России против Украины.

Министр также объявила, что следует усилить мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. Также необходимо расширить защиту критической инфраструктуры через патрулирование. Причина – увеличение гибридных атак со стороны России и ее сторонников.

В качестве примера Бербок привела разрушение кабелей, сбой в работе глобальной системы позиционирования GPS, инцидент с вертолетом немецкого Бундесвера и танкером.

К слову, в ноябре финская госкомпания Cinia сообщила о повреждении в Балтийском море своего Интернет-кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию.

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