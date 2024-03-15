Президент Российского Красного Креста (РКК) имеет отношение к пропутинской патриотической организации, а работники РЧХ рассказывают о невозможности мира с украинскими нацистами и участвуют в милитаризации детей.

Об этом пишет The Guardian.

В "Красном Кресте" отмечали, что национальные движения часто работают вместе с правительственными структурами по реагированию на кризисы, но все они должны быть связаны с принципами "нейтральности, беспристрастности и независимости".

Однако значительная часть деятельности РКК противоречит этим принципам. Руководитель организации, 29-летний Павел Савчук, являлся членом центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), который создал Владимир Путин и имеет торговую марку Z – символ войны России против Украины.

Недавно, в январе этого года Савчук подписал меморандум о взаимопонимании между РКК и восторженным оккупантами крымским детским лагерем "Артек", попавшим под санкции западных стран за участие в "патриотическом перевоспитании", то есть зомбировании, похищенных украинских детей.

Другие высокопоставленные лица Российского Красного Креста сделали недвусмысленные заявления в поддержку войны. Через несколько недель после полномасштабного вторжения России глава регионального офиса в Твери Николай Добылев заявил, что украинская армия якобы "стреляла в спину мирным жителям", в то время как российская армия "воевала с честью".

"Как можно говорить о мирных переговорах, когда "украинские нацисты" совершают военные преступления?", — заявлял он.

Руководитель отделения РКК в Орле Валерий Бурковский посадил дерево на мемориале воинов, погибших в спецоперации, как в России называют войну против Украины. "Каждое дерево, посаженное сегодня, символизирует веру в победу справедливости над темными силами, с которыми вынуждена бороться Россия", – сказал один из участников мероприятия.

Также есть фотодоказательства того, как сотрудники РКК в фирменных жилетах Красного Креста во время военных учений российской молодежи, где детей от восьми лет учат обращаться с оружием. На одной фотографии по тренингу дети позируют с сотрудниками Красного Креста с автоматами Калашникова.

Реакция Украины

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец прокомментировал эту информацию. По его словам, вероятно речь идет и о том, что РФ имеет целью, чтобы на ВОТ Украины работали новые организации РКК, которые будут финансироваться из России.

"Это в очередной раз доказывает, что оккупанты готовы в своих политических и военных целях использовать даже мировое имя гуманитарной организации", — сказал омбудсман.

Он направил письмо в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца с тем, чтобы:

Такие действия были публично осуждены.

Было проведено прозрачное расследование действий Российского Красного Креста.

На время проведения расследования было приостановлено членство и участие РКК в сообществе.

В случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, нужно потребовать, чтоб компанию исключили из федерации.

Омбудсман подчеркнул, что РКК является частью Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, поэтому должен соответствовать миссиям и принципам движения. В частности, принципа “нейтральности”.

"Россия не может спекулировать и использовать имя гуманитарной организации для преступных намерений!" — подытожил Лубинец.

Реакция мирового сообщества

Как пишет The Guardian, потенциальные дисциплинарные меры против РКК могут быть применены только после расследования, проведенного советом по соответствию Международного комитета ЧХ, но официальное расследование еще не начато.

Однако давление растет, поскольку правительства нескольких стран-доноров заявляют, что внимательно следят за процессом. Министерство иностранных дел Великобритании, один из крупнейших доноров МФКК, заявило в заявлении: "Мы ожидаем результатов расследования движения Красного Креста по этим обвинениям".

Ранее СМИ писали, что члены российского Красного Креста могли издеваться над пленными украинцами в колониях.

Освобожденный из российского плена сержант ВСУ, парамедик Орест Грицюк также рассказал, что представители Красного Креста в РФ издевались над украинскими военнопленными.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что отсутствие Красного креста на временно оккупированной Херсонской области "является самоуничтожением".

Также супруга пленного рассказывала, что еще сотни азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться.

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