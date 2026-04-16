Российский летчик и Z-блогер заявил о намерении покончить с жизнью — причина (фото)

Российский военный записал видео о самоубийстве из-за конфликта с командованием

Российский военный летчик, старший лейтенант и автор Z-телеграмм-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов обнародовал видео, в котором заявил о намерении покончить жизнью из-за давления со стороны высокопоставленных военных.

Об этом сообщает Meduza.

«Если вы смотрите это видео — значит, меня уже нет. Такого позора я не выдержу», — сказал он в обращении.

В то же время, подтверждений его самоубийства пока нет.

По словам Земцова, до осени 2023 года он выполнял боевые вылета из аэродрома в Бердянске, а также администрировал один из популярных военных телеграмм-каналов. После создания собственного канала, где публиковались критические материалы, возник конфликт с командованием.

Летчик утверждает, что из-за своих сообщений был отстранен от полетов, а также испытывал давление со стороны руководства. В частности, ему якобы предлагали увольнение по состоянию здоровья.

Позже, по его словам, его перевели в другую часть, однако проблемы не прекратились. В 2025 году он оказался под следствием из-за конфликта личного характера и провел несколько месяцев в СИЗО.

Весной 2026 года, после увольнения, его направили в штурмовое подразделение. После публикации сообщения о некачественном военном снаряжении, по словам Земцова, на него снова началось давление. Его якобы вынудили опубликовать опровержение, однако обещанных последствий избежать не удалось.

«Я офицер русской армии, провоевавший всю войну. Такого я не выдержу», — заявил он.

Земцов также обратился к руководителю Следственного комитета РФ с просьбой проверить действия военных следователей, заявив о возможном давлении во время допросов.

Он сообщил, что располагает материалами, которые могут скомпрометировать одного из высокопоставленных военных.

Что сейчас с Земцовым

После публикации видео другой Z-блогер Кирилл Федоров заявил, что знал ситуацию и пытался отказать Земцова от радикальных шагов.

По данным российских телеграмм-каналов, лётчик пока жив. Сообщается, что его удалось отказать от самоубийства, однако он покинул воинскую часть, и его местонахождение устанавливают.

