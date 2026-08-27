Российский «Лукойл» остался без главных НПЗ: после атаки дронов остановился еще один завод

ЛУКОЙЛ / © Associated Press

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В России 26 августа остановил переработку сырой нефти нижнегородской НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» после атаки украинского дрона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

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Как пишет издание, предприятие четвертое по объемам переработки нефти в РФ и второе по производству бензина. НПЗ способен перерабатывать около 15 млн. тонн нефти в год.

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По словам источников, в результате атаки были повреждены несколько технологических установок, межцеховая инфраструктура и общезаводские объекты.

В то же время, собеседники издания не смогли спрогнозировать, сколько времени может потребоваться для ликвидации повреждений и возобновления работы предприятия.

Все основные российские нефтеперерабатывающие заводы «Лукойла» не работают. Пермский НПЗ прекратил работу после атаки дронов 21 августа, а Волгоградский после остановки переработки 31 июля.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область России оказалась под атакой дронов в ночь на 26 августа, где был атакован один из крупнейших НПЗ.

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Мы ранее информировали, что в ночь на 25 августа в поселке Афипский Краснодарского края РФ сообщили о серии взрывов и атаке беспилотников, вспыхнул масштабный пожар.

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