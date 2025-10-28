Российский «Лукойл» распродает свои международные активы из-за санкций США

Компания «ЛУКойл» распродает международные активы / © Associated Press

Реклама

Российская нефтяная компания «ЛУКойл» заявила о намерении избавиться от своих зарубежных активов после того, как против нее и ее дочерних структур ввели ограничения правительство США и ряд других государств.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании.

«В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами компания объявляет о своем намерении продать свои международные активы. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей начато», — сообщили в «Лукойле».

Реклама

В компании отметили, что продажа активов будет производиться в рамках лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. При необходимости «Лукойл» планирует обратиться в американское ведомство для продления действия лицензии, чтобы гарантировать бесперебойную работу международных подразделений до завершения соглашений.

Ранее сообщалось, что агентство Reuters проанализировало новые санкции США против РФ и решило, что они «ни к чему не приведут».

Мы ранее информировали, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно послал в Вашингтон после введенных санкций США, заявил о «титанических попытках» сорвать любой ее диалог Кремля с американской стороной.