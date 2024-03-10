Российский метеоролог заявил об "идеальных условиях" для ядерного удара по странам НАТО: что он имел в виду

Применением ядерного оружия, по мнению приглашенного на пропагандистское телешоу "эксперта", можно спасти российских окупантов, массово погибающих в захватнической войне в Украине.
Российский метеоролог Евгений Тишковец недавно выступил в телевизионном шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева и заявил, что прогноз погоды показывает "идеальные условия" для ядерных ударов по странам НАТО.
Об этом сообщает Newsweek.
"Воздушные потоки направлены нетрадиционными путями, не с запада на восток, а с востока на запад. Радиоактивные облака будут двигаться в те страны, которые присылают оружие и "наемников" воевать против нашей армии", — объяснил свое мнение этот "эксперт" в эфире государственного российского телеканала.
Применением ядерного оружия, по мнению метеоролога, можно спасти российских окупантов, массово погибающих в захватнической войне в Украине.
"Смерть наших ребят не должна быть ценой победы. Мы должны переходить на более высокий уровень эскалации", – воинственно заявил он.
Newsweek обратился к российскому правительству через онлайн-форму и пресс-службу НАТО по электронной почте для комментариев.
В издании напомнили, что в программе пропагандиста Соловьева приглашенные "эксперты" уже обсуждали, по каким именно городам и странам в Европе необходимо нанести ядерный удар.
Ведущий шоу на государственном российском телевидении Владимир Соловьев называл Францию, Германию, Польшу и Великобританию, а среди городов назывались Париж, Марсель, Лион, Гамбург, Мюнхен и почему-то Бухарест.
Напомним, недавно президент России Владимир Путин пригрозил ядерными ударами после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину.
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