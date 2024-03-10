Российский метеоролог заявил об "идеальных условиях" для ядерного удара по странам НАТО: что он имел в виду

Применением ядерного оружия, по мнению приглашенного на пропагандистское телешоу "эксперта", можно спасти российских окупантов, массово погибающих в захватнической войне в Украине.

Российский метеоролог Евгений Тишковец недавно выступил в телевизионном шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева и заявил, что прогноз погоды показывает "идеальные условия" для ядерных ударов по странам НАТО.

Об этом сообщает Newsweek.

"Воздушные потоки направлены нетрадиционными путями, не с запада на восток, а с востока на запад. Радиоактивные облака будут двигаться в те страны, которые присылают оружие и "наемников" воевать против нашей армии", — объяснил свое мнение этот "эксперт" в эфире государственного российского телеканала.

Применением ядерного оружия, по мнению метеоролога, можно спасти российских окупантов, массово погибающих в захватнической войне в Украине.

Также читайте США готовились к ядерному удару РФ по Украине — CNN

"Смерть наших ребят не должна быть ценой победы. Мы должны переходить на более высокий уровень эскалации", – воинственно заявил он.

Newsweek обратился к российскому правительству через онлайн-форму и пресс-службу НАТО по электронной почте для комментариев.

В издании напомнили, что в программе пропагандиста Соловьева приглашенные "эксперты" уже обсуждали, по каким именно городам и странам в Европе необходимо нанести ядерный удар.

Ведущий шоу на государственном российском телевидении Владимир Соловьев называл Францию, Германию, Польшу и Великобританию, а среди городов назывались Париж, Марсель, Лион, Гамбург, Мюнхен и почему-то Бухарест.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин пригрозил ядерными ударами после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину.

Читайте также: