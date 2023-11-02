Российский миллиардер Кузьмичев вышел из под стражи во Франции за 8 млн евро

Правоохранители задержали российского олигарха, совладельца "Альфа-групп", Алексея Кузьмичева и обыскали его виллу.

Соучредителя российской "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева, задержанного во Франции по подозрению в отмывании денег, отпустили под залог в сумме восемь миллионов евро.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на финансовую прокуратуру страны.

Национальная финансовая прокуратура (PNF) настаивала на продлении содержания Кузьмичева под стражей. Миллиардеру предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве.

Кузьмичев находится под судебным надзором, ему запретили покидать страну.

Мужчину арестовали в понедельник, 1 ноября, на курорте Сен-Тропе на Лазурном побережье Франции. Правоохранители провели обыски в нескольких местах, связанных с олигархом, в том числе дома в Париже и вилле в Сен-Тропе.

Алексей Кузьмичев находится под санкциями с марта 2022 года. Он является основным акционером "Альфа-групп", в который входит "Альфа-банк", один из крупнейших российских налогоплательщиков.

Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту Владимиру Путину, учитывая, как последний оказал поддержку инвестиционным планам "Альфа-групп" за лояльность к власти Кремля.

Журнал Forbes оценивает состояние олигарха в почти 6,5 миллиарда долларов.

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