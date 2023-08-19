Российский министр сбежал от мобилизации в США: чем он теперь занимается

Экс-чиновник уехал из России в сентябре 2022 года после того, как получил повестку в военкомат.

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми РФ Денис Шаронов теперь проживает в американском штате Мичиган и работает водителем грузовика.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Шаронов сбежал из России в сентябре 2022 года после того, как получил повестку в военкомат.

На тот момент 48-летний мужчина уже был уволен со своей должности. Причиной увольнения, по его словам, стал конфликт с главой этого российского региона. По его словам, в ведомстве царила "коррупция и бюрократия".

“В России главная причина, почему люди идут в политику, – это воровать деньги. Коррупция разорвала мою страну на две части. Либо ты в этом участвуешь, либо тебя выбрасывают”, – сказал Шаронов.

Повестку в армию бывший чиновник считает следствием "длительного конфликта" с верхушкой местных властей – от него якобы пытались избавиться, отправив на войну в Украину.

"Когда военные офицеры зашли ко мне в квартиру, у меня не было другого выхода, как покинуть страну", — признался он.

После долгого путешествия с остановками в Кыргызстане и Дубае Шаронов наконец-то приземлился в Мексике, где пешком пересек границу США и подал заявление о предоставлении убежища. Ожидая ответа, экс-министр начал искать работу.

Бывший российский министр стал дальнобойщиком в США

"Работа водителем грузовика казалась самым простым способом заработать на жизнь", — сказал он.

Деньги, которые он зарабатывает таким образом, недалеки от зарплаты регионального министра в России, хотя он говорит, что большинство российских чиновников нашли другие источники заработка.

“Но дело не в зарплате, а в том, что я чувствую себя свободно. Это честная работа”, – сказал Шаронов.

Напомним, российский инженер попросил убежища в США и пообещал раскрыть тайны о лучшем бомбардировщике России Ту-160.

Читайте также: