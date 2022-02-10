Российский "мистер Бин": охранник галереи шариковой ручкой испортил картину стоимостью почти миллион долларов

В связи с инцидентом сотрудника частной охранной компании уволили с работы.

В картинной галерее российского города Екатеринбург была испорчена картина художницы-абстракционистки стоимостью почти миллион долларов. Охранник, работавший в частной фирме, словно копируя персонажа известной комедии о мистере Бине, во время своего первого рабочего дня дорисовывал глаза безликим фигурам на холсте шариковой ручкой.

Об этом сообщает издание iDnes.

Картина, которую испортил телохранитель галереи называется "Три фигуры". Художница Анна Лепорская, которую называют ученицей знаменитого Казимира Малевича, создала ее в 1932–1934 годах. Произведение было застраховано на 75 миллионов рублей (более 900 тысяч долларов США).

Сразу после выявленного инцидента охранника уволили с работы, а полиция не расследовала дело, считая причиненный ущерб "незначительным".

Однако на прошлой неделе специалисты по реставрации Третьяковской галереи в Москве, куда передали картину, заявили, что возобновление работы обойдется примерно в четверть миллиона рублей (около 300 тысяч долларов США).

Мужчину, повредившую картину задержали. Теперь ему грозит штраф или до 3 месяцев лишения свободы.

Напомним, житель Днепропетровской области по дешевке купил картину, а оказалось, что она может стоить тысячи долларов.

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