Российский нефтяной танкер внезапно потерял управление в Средиземном море

Российский нефтяной танкер. Иллюстративное изображение

В Средиземном море недалеко от побережья Алжира потерял управление крупнотоннажный танкер «Прогресс», который находится под санкциями из-за транспортировки российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем по отслеживанию судов.

Судно, которым владеет петербургская компания Legacy Marine, перевозит 720 000 баррелей (около 100 000 тонн) российской нефти Urals.

Танкер «Прогресс», по данным мониторинга, шел на восток вдоль североафриканского побережья в направлении Суэцкого канала, но днем в среду внезапно повернул на север и сошел с судоходных путей.

В четверг утром навигационный статус танкера изменился на «лишен возможности управляться» («Not under command»), а скорость упала примерно до 1 узла. Это означает, что из-за какой-то механической неисправности судно не может маневрировать и, следовательно, не может уступить дорогу другому судну.

По данным систем морского отслеживания, в полдень пятницы «Прогресс» продолжал дрейфовать на восток со скоростью около 1 узла.

Судно находится в санкционных списках Евросоюза и Великобритании в связи с перевозкой российской нефти. Танкер недавно сменил флаг на российский, а в ноябре был внесен в Российский морской реестр судоходства. С момента внесения в «черный» список судно также дважды меняло свое название.

Издание напомнило, что с начала года США начали захватывать танкеры, связанные с транспортировкой российской нефти. Сейчас задержаны по меньшей мере семь таких судов.

Напомним, французские ВМС задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России и подозреваемый в принадлежности к теневому флоту.