Российский олигарх Герман Хан вернулся из Лондона в Москву из-за санкций

Антироссийские санкции принуждают возвращаться в Москву олигархов, посреди которых и Герман Хан.

После широкомасштабного вторжения России под санкции попал российский олигарх, совладелец украинского Альфа-Банка Герман Хан. Так что миллиардеру пришлось сделать выбор: остаться в Лондоне, где он жил почти десять лет, или вернуться на родину. Он вернулся.

Об этом сообщает Bloomnerg.

"За несколько месяцев Хан покинул свой дом в Великобритании и переехал в Москву, как утверждают люди, знакомые с его местонахождением, которые отказались называть свое имя, поскольку дело частное. Он сделал это после того, как передал свою долю в инвестиционной компании несанкционированному акционеру, гарантируя, что около 2 миллиардов долларов из его состояния, которое хранится за пределами России, не будут заморожены", — отмечает источник.

Перед возвращением в Россию он передал свою долю в LetterOne акционеру, не находящемуся под санкциями, чтобы не потерять ее.

"Трудно сказать, сколько богатых россиян, живших за границей, вернулись домой, но перспектива жизни под санкциями сделала когда-то неприглядное предложение лучшим доступным вариантом", — добавляет источник.

60-летний Хан начинал в качестве бизнесмена в последние годы существования СССР, когда вместе с партнерами начал продавать электронные товары, ковры и потребительские товары.

"Предприятия легли в основу "Альфа Груп", холдинговой компании, которая сейчас контролирует многие их активы. Киевлянин сделал значительную часть своего состояния, когда продал свою долю в ТНК-ВР, предприятии с британской BP Plc, государственной нефтяной компании "Роснефть", использовав выручены средства для создания LetterOne", – добавляет Bloomnerg.

Хан в большинстве своем известен своей люксембургской компанией LetterOne, основанной в 2013 году с партнерами Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном — все они ушли из правления после того, как в марте попали под санкции. Тем не менее, инвестиционная компания, контролирующая почти 27 млрд долларов глобальных активов, потеряла миллиарды долларов с начала войны из-за своей российской ассоциации.

Сейчас Хан живет в Москве, управляя российскими активами "Альфа-Групп" из своего офиса в финансовом районе города.

Кроме Хана, все его партнеры LetterOne до сих пор живут за границей.

Представитель Хана отказался комментировать его возвращение.

"Возвращение олигархов в Россию также можно рассматривать как победу Запада, где растет обеспокоенность, что их состояние и влияние способствуют продвижению интересов Кремля за пределами страны", — добавляет Bloomnerg.

Напомним, в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях арестовали асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям.

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