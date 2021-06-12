Российский оппозиционер Гудков, сбежавший в Киев, планирует переехать в Болгарию

Гудков сообщил о переезде из Украины в Болгарию.
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, который недавно покинул Россию из-за преследований и прибыл в Украину, планирует уехать в Болгарию.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина-24".
"Я пока еще в Киеве. Наверное, буду еще какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну к родителям", — отметил он.
Дмитрий Гудков — экс-депутат Государственной думы, бывший координатор движения "Открытая Россия", лидер "Партии Перемен". 1 июня к нему пришли с обысками и арестовали.
Напомним, что 31 мая российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково" под Петербургом и задержали.