Российский оппозиционер Гудков, сбежавший в Киев, планирует переехать в Болгарию

Гудков сообщил о переезде из Украины в Болгарию.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, который недавно покинул Россию из-за преследований и прибыл в Украину, планирует уехать в Болгарию.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина-24".

"Я пока еще в Киеве. Наверное, буду еще какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну к родителям", — отметил он.

Дмитрий Гудков — экс-депутат Государственной думы, бывший координатор движения "Открытая Россия", лидер "Партии Перемен". 1 июня к нему пришли с обысками и арестовали.

Напомним, что 31 мая российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково" под Петербургом и задержали.

Бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков вынужден бежать в Украину – "Секретные материалы"

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