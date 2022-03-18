Российский оппозиционный политик о судьбе Путина после позорного поражения в войне: "Без нее он просто будет гробом, это будет скоро"

Российский оппозиционный политик о судьбе Путина после позорного поражения в войне: "Без нее он просто будет гробом, это будет скоро"

Политик уверен, что Путин никак не сможет победить Украину военным путем.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что нынешний год будет последним в жизни президента страны-агрессорки Владимира Путина.

Такое мнение он высказал в интервью Радио НВ.

"Ему сейчас нужна победа. Он не может позволить себе проиграть. И это победа любой ценой. Победителей не судят — этим принципом руководствуются в Кремле и лично Путин. Нам будет, конечно, тяжело, потому что он будет просто уничтожать украинские города", бомбить, пытаться одержать эту победу. Но это уже невозможно", — сказал Пономарев.

Он уверен, что Путин никак не сможет победить Украину военным путем. Поэтому, по словам политика, российские власти будут пытаться использовать Запад, "как определенных миротворцев, которые будут в течение определенного времени соглашаться с перемирием".

"Но вопрос: какое это перемирие — краткосрочное или долгосрочное? Значит ли, что армия будет оставаться на своих позициях, которые она занимает сейчас? Будет ли она куда-то отведена? Например, на те позиции, которые существовали до начала этого вторжения. Это все очень большие вопросы. Но Путину нужна победа. Без нее он просто будет гробом. Это будет в скором времени. Для него пережить этот год — не очень вероятно. Считаю, что этот год будет последним годом в жизни Путина", — считает Пономарев.

Ранее Илья Пономарев допустил вероятность того, что Владимира Путина может убить кто-нибудь из его окружения, но не из ближайшего. Такую вероятность он оценивает, как достаточно высокую – почти 90%.