Мир
15
1 мин

Российский Орел ночью накрыла "бавовна": обломки дронов подали во дворах

В русском Орле ночью 13 ноября было шумно.

Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

Жителям русского города Орел в ночь на 13 ноября было неспокойно. Так, его атаковали неизвестные БпЛА.

Об этом сообщают росСМИ.

Местные жители активно публикуют кадры атаки в Сети. Россияне сбивали беспилотники прямо над домами людей. Обломки сбитых дронов падали прямо во дворах жителей.

Детали, вероятно, будут опубликованы впоследствии.

Ранее сообщалось, что ВСУ поразили:

  • инфраструктуру ООО «Ставролен», расположенное в Буденовске, Ставропольский край, Россия. Это «жирная» цель, потому что объект принимал активное участие в обеспечении русских войск;

  • склад боеприпасов в Донецкой области Окончательный ущерб еще уточняется.

Напомним, жителям РФ 11 ноября снова было «тревожно». Они жаловались, что БПЛА атакуют Оренбургскую область. Под удар, вероятно, попал НПЗ «Орскнефтеоргсинтез».

15
