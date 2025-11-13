- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский Орел ночью накрыла "бавовна": обломки дронов подали во дворах
В русском Орле ночью 13 ноября было шумно.
Жителям русского города Орел в ночь на 13 ноября было неспокойно. Так, его атаковали неизвестные БпЛА.
Об этом сообщают росСМИ.
Местные жители активно публикуют кадры атаки в Сети. Россияне сбивали беспилотники прямо над домами людей. Обломки сбитых дронов падали прямо во дворах жителей.
Детали, вероятно, будут опубликованы впоследствии.
Ранее сообщалось, что ВСУ поразили:
инфраструктуру ООО «Ставролен», расположенное в Буденовске, Ставропольский край, Россия. Это «жирная» цель, потому что объект принимал активное участие в обеспечении русских войск;
склад боеприпасов в Донецкой области Окончательный ущерб еще уточняется.
Напомним, жителям РФ 11 ноября снова было «тревожно». Они жаловались, что БПЛА атакуют Оренбургскую область. Под удар, вероятно, попал НПЗ «Орскнефтеоргсинтез».