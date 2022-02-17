Российский ответ США по поводу “гарантий безопасности”: главные тезисы

В Кремле констатировали, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы" проекта договора.

В четверг, 17 февраля, Россия передала свою письменную реакцию на ответ США относительно так называемых "гарантий безопасности", которых РФ требует с декабря 2021 года. Главным условием российского ультиматума было требование отказаться от расширения НАТО на восток и исключить возможность вступления в Альянс Украины и Грузии.

Как пообещал ранее глава российского МИДа Сергей Лавров, ответ Кремля был обнародован российскими пропагандистскими информагентствами вскоре после того, как его отправили в Вашингтон.

ТСН.ua собрал главные тезисы этого документа, имеющего объем 11 страниц.

В своем ответе российская сторона выразила недовольство тем, что Белый дом не предоставил "конструктивный ответ на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США по гарантиям безопасности".

“Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве “бухарестской формулы” о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения какой-либо военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных и инфраструктуры НАТО до состояния на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО”, — перечислили проигнорированные американской стороной вопросы в Кремле, назвав эти положения важными для Российской Федерации.

Москва также считает, что США намеренно выбрали "удобные" темы из перечня российских предложений, проигнорировав их "пакетный характер".

Россия выразила обеспокоенность "военной активностью" США и НАТО "непосредственно у российских рубежей" и возмутилась требованиями " вывести войска из определенных районов на российской территории".

"При отсутствии готовности американской стороны договариваться о жестких, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в частности путем реализации мер военно-технического характера", — говорится в документе.

В Кремле заверили, что не планируют вторжение в Украину и отрицают обвинения в эскалации. В ситуации с нарушением территориальной целостности Украины в 2014 году вопреки российским обязательствам Будапештского меморандума Москва не видит своей ответственности, называя вооруженный конфликт на Донбассе "внутриукраинским", а оккупацию Крыма — "воссоединением с Россией".

"Вопрос о принадлежности Крыма закрыт", — категорически утверждает Кремль.

Москва еще раз пригрозила "прямым вооруженным конфликтом с Россией со всеми вытекающими последствиями" в случае принятия Украины в НАТО и попыткой силой вернуть оккупированный полуостров.

В Кремле также назвали шаги, необходимые, по мнению российской стороны, для деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Это — принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от каких-либо общих учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", – заявили в Москве.

Комментируя предложения США по контролю за вооружениями и военными учениями, в Кремле подтвердили свою готовность к переговорам с некоторыми замечаниями, касающимися, в частности, ядерного оружия.

"Хотели бы объяснить, что в наших предложениях речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО – нарушая ДНЯО – ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России. Это включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращения натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, к которым привлекаются неядерные государства-члены НАТО. Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно”, — говорится в документе.

В то же время Москва отмечает, что рассматривать эти вопросы можно только "пакетно" — вместе с главными требованиями, среди которых запрет на расширение НАТО на Восток.

"В этой связи хотели бы акцентировать внимание на отсутствии конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные нами важнейшие элементы российской инициативы. Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности", – заявили в Кремле.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 декабря 2021 заявил, что требования Москвы к США и НАТО не являются ультиматумом.

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