Российский паспорт с "сюрпризом": в Петербурге иностранцы получили гражданство РФ вместе с повестками

В городе Санкт-Петербурге на торжественной церемонии приема в российское гражданство, проходившей в отделении полиции Калининского района, одиннадцать мужчин получили помимо паспорта гражданина РФ еще и повестки в военкомат.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В российском ведомстве отметили, что "выходцы из стран ближнего зарубежья", получившие российские паспорта, поклялись исполнять обязанности гражданина РФ, в том числе "защищать свободу и независимость" государства. Именно поэтому, мол, представители военкоматов с участием руководства военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону вручили новоиспеченным россиянам повестки.

После раздачи повесток в честь новых граждан России включили государственный гимн.

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В издании отметили, что с начала лета 2023 года российские силовики получили указание проводить облавы на мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство, чтобы отправлять их в военкоматы для постановки на военный учет.

Рейды проходили на Китайском рынке в Челябинске, на Хилокском рынке в Новосибирске, на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге, в Свердловской области и Чувашии, а также в мечетях Подмосковья и на складах Wildberries.

В Москве сотрудникам патрульно-постовой службы полиции тоже поручили искать граждан, не состоящих на военном учете. Для этого они должны проверять соответствующую отметку в паспорте у прохожих. Если такой отметки не окажется, гражданина приказано задержать и доставить в отдел полиции.

Участковый должен будет переписать данные задержанного и отправить их в военкомат по месту жительства, чтобы сотрудники комиссариата поставили человека на учет. При этом задержанному также выдадут направление в военкомат. Основной упор полицейским рекомендовали делать на тех, кто недавно получил российское гражданство.

Напомним, российские власти намерены провести мобилизацию после того, как Владимир Путин снова станет президентом России в марте 2024 года.

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