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Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем и исчез с радаров — СМИ
Самолет с 189 пассажирами исчез над Черным морем после сигнала бедствия.
Пассажирский самолет РФ подал сигнал бедствия над Черным морем и скрылся с радаров.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и СМИ.
Пассажирский самолет выполнял рейс из Сочи в Архангельск. Известно, что он подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем, а после скрылся с радаров.
По предварительной информации, на борту воздушного судна находились 189 человек.
Пока официальной информации о причинах исчезновения самолета и его местонахождении нет. Экстренные службы выясняют обстоятельства инцидента.
Детали происшествия уточняются.
Напомним, в Финском заливе взорвалось судно, шедшее в порт Санкт-Петербурга. После этого в моторном отсеке судна произошел пожар, огонь охватил палубную надстройку.