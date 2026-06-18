Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем и исчез с радаров — СМИ

Пилоты подали сигнал опасности, а самолет исчез с радаров. / © УНИАН

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Пассажирский самолет РФ подал сигнал бедствия над Черным морем и скрылся с радаров.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и СМИ.

Пассажирский самолет выполнял рейс из Сочи в Архангельск. Известно, что он подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем, а после скрылся с радаров.

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Самолет со 189 людьми исчез над Черным морем после сигнала бедствия / © Baza

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились 189 человек.

Пока официальной информации о причинах исчезновения самолета и его местонахождении нет. Экстренные службы выясняют обстоятельства инцидента.

Детали происшествия уточняются.

Напомним, в Финском заливе взорвалось судно, шедшее в порт Санкт-Петербурга. После этого в моторном отсеке судна произошел пожар, огонь охватил палубную надстройку.

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