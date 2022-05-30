Российский патриарх Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости"

Российский патриарх Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости"

Как ни странно, заявление УПЦ МП о независимости, составляющее большинство приходов РПЦ, не вызвало у Кирилла негативной реакции.

Патриарх Российской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к заявлению собора Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП ) о "самостоятельности".

Об этом глава РПЦ сказал во время проповеди в московском храме Христа Спасителя.

"Мы с полным пониманием относимся к тому, как страдает УПЦ (МП). Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не усложнять жизнь своих верующих. Мы ко всему этому с пониманием относимся, но молимся, чтобы никакие временные внешние препятствия никогда не разрушили духовное единство нашего народа", — сказал российский патриарх.

Также Кирилл обвинил Ленина, который якобы "росчерком пера" создал независимые государства "единого народа исторической Руси", а последствия такого решения "откликаются до сих пор". Таким образом, патриарх РПЦ почти дословно повторил пропаганду Путина, которую кремлевский диктатор озвучил накануне вторжения в Украину.

Напомним, 27 мая Собор УПЦ МП заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. В то же время в УПЦ МП уточнили, что просто "еще раз подчеркнули" уже существующий статус и не разрывают отношения с РПЦ. Донецкая и Крымская епархии УПЦ МП, расположенные на оккупированных территориях, заявили, что не принимают решения Собора.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

Читайте также:

Службы Божии под стражей! В Киево-Печерской Лавре беспрецедентные меры безопасности