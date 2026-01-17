Российский полигон, откуда били по Украине "Орешником", атаковали дроны: подробности

Ракета "Орешник" / © ТСН

В ночь на 17 января беспилотные летательные аппараты атаковали территорию ракетного полигона Капустин Яр, расположенный в северо-восточной части Астраханской области России.

Об этом сообщают рас СМИ.

По информации источников, в районе стратегического объекта работали силы противовоздушной обороны противника. Россияне заявляют о налете украинских беспилотников, целью которых был именно военный полигон.

Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях сейчас уточняется.

Чем известен «Капустин Яр»

Этот полигон имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса государства-агрессорки. Именно из Капустиного Яра российские войска осуществляли запуск экспериментальной баллистической ракеты средней дальности Орешник по территории Украины.

Как отмечает профильный военный портал «Милитарный», функционал этого объекта значительно шире, чем просто пусковая площадка для баллистики.

На полигоне «Капустин Яр» регулярно проводятся испытания ракет малой и средней дальности, крылатых ракет разного базирования, а также комплексов и систем противовоздушной обороны.

Атака на такой объект может оказать существенное влияние на темпы испытаний и модернизации российского ракетного вооружения.

Напомним, в ночь на 9 января Россия впервые за время полномасштабной войны нанесла удар ракетой «Орешник» по Львовской области.

Президент Владимир Зеленский отметил, что атака была показательна и произошла вблизи границ Европейского Союза.

В ВСУ призывают не недооценивать врага, подчеркивая, что РФ продолжает развивать вооружение и наращивать технологические возможности.