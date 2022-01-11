Российский политолог объяснил странный вид Путина во время новогоднего поздравления: произошел несчастный случай в туалете

Российский политолог объяснил странный вид Путина во время новогоднего поздравления: произошел несчастный случай в туалете

Пользователи Сети до сих пор интересуются, что оттопыривалось под пальто президента России.

Российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей озвучил новую версию того, почему во время новогоднего поздравления верхняя одежда президента России Владимира Путина была оттопыренной.

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

Также читайте Дату возможного вторжения в Украину Путину пришлось сдвинуть ближе к весне — NYT

Отвечая на вопросы слушателей в чате, Валерий Соловей сообщил о случившемся перед записью новогоднего поздравления с российским лидером.

По его словам Владимир Путин упал в туалете и сильно ударился. “У него в двух ребрах были трещины. И у него под пальтишком была пневмоподушка, чтобы ему было легче говорить", – объяснил политолог.

Ранее пользователи Сети высказывали предположение, что Путин надел под пальто бронежелет или грелку.

Напомним, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о монтаже новогоднего обращения Владимира Путина, а также его внешнем виде во время поздравления.

Читайте также: