Российский политолог объяснил странный вид Путина во время новогоднего поздравления: произошел несчастный случай в туалете

Пользователи Сети до сих пор интересуются, что оттопыривалось под пальто президента России.
Российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей озвучил новую версию того, почему во время новогоднего поздравления верхняя одежда президента России Владимира Путина была оттопыренной.
Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".
Отвечая на вопросы слушателей в чате, Валерий Соловей сообщил о случившемся перед записью новогоднего поздравления с российским лидером.
По его словам Владимир Путин упал в туалете и сильно ударился. “У него в двух ребрах были трещины. И у него под пальтишком была пневмоподушка, чтобы ему было легче говорить", – объяснил политолог.
Напомним, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о монтаже новогоднего обращения Владимира Путина, а также его внешнем виде во время поздравления.
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