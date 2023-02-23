Российский посол рассказал, в каких случаях Москва может применить ядерное оружие

Российский посол в Великобритании назвал две ситуации, когда Москва может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва может применить ядерное оружие в том случае, когда ядерный удар будет нанесен по России впервые и если нападение с использованием обычного оружия будет столь серьезным, что существование российского государства будет в опасности.

Об этом российский посол Андрей Келина сказал в интервью британскому радио LBC.

Также посол уверял, что РФ не планирует использовать ядерное оружие "в этом конфликте", вероятно, имея в виду войну в Украине.

"В этом конфликте? Нет, у нас есть очень четкая доктрина, и она описывает очень точный случай, когда может быть использовано ядерное оружие: если на Россию будет впервые совершено ядерное нападение и если конвенционное нападение будет настолько серьезным, что под угрозой окажется существование нашей государства", - сказал он.

Отдельно он прокомментировал решение России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отметив, что речь идет о приостановлении "процедур верификации" стратегического ядерного оружия.

"Однако мы являемся ответственными участниками (договора), и ограничения на ядерные боеголовки останутся в силе, мы будем соблюдать те ограничения, которые были записаны в договоре", – заверил Келин.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в договоре о ядерных вооружениях.

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