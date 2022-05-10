Российский премьер, глава "Л/ДНР" и "мясник Алеппо": против кого Япония ввела санкции

Всего под санкции японского правительства попал 141 человек: восемь — из России и 133 — из "Л/ДНР"
Во вторник, 10 мая, из-за войны, развязанной Кремлем в Украине, Япония расширила перечень антироссийских санкций, включив в него более 140 физических лиц из РФ, а также из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ограничения также применены к более чем 70 российским компаниям.
Об этом сообщили на сайте МИД Японии.
Среди попавших в список:
- премьер-министр РФ Михаил Мишустин ;
- заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев;
- командующий Южного военного округа, ответственный за ведение войны РФ против Украины генерал Александр Дворников, которого называют "мясником Алеппо";
- гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов;
- жена приближенного к Путину российского олигарха Геннадия Тимченко Елена;
- верховоды "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Всего под санкции попал 141 человек: восемь — из России, 133 — из "Л/ДНР". Их активы в Японии будут заморожены.
Также в списке санкций фигурирует 71 российская компания. Среди них:
- российский концерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны "Алмаз-Антей";
- предприятие радиоэлектронной промышленности завод "Метеор";
- предприятие информационных телекоммуникационных технологий "Интелтех";
- структуры "Корпорации Тактическое ракетное вооружение".
Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном в Лондоне сообщил, что новый пакет антироссийских санкций расширит эмбарго на импорт в Россию передовых технологий, в частности запретит поставки квантовых компьютеров.
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