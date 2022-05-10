Российский премьер, глава "Л/ДНР" и "мясник Алеппо": против кого Япония ввела санкции

Российский премьер, глава "Л/ДНР" и "мясник Алеппо": против кого Япония ввела санкции

Всего под санкции японского правительства попал 141 человек: восемь — из России и 133 — из "Л/ДНР"

Во вторник, 10 мая, из-за войны, развязанной Кремлем в Украине, Япония расширила перечень антироссийских санкций, включив в него более 140 физических лиц из РФ, а также из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ограничения также применены к более чем 70 российским компаниям.

Об этом сообщили на сайте МИД Японии.

Среди попавших в список:

премьер-министр РФ Михаил Мишустин ;

; заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев ;

; командующий Южного военного округа, ответственный за ведение войны РФ против Украины генерал Александр Дворников , которого называют "мясником Алеппо";

, которого называют "мясником Алеппо"; гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов ;

; жена приближенного к Путину российского олигарха Геннадия Тимченко Елена;

Елена; верховоды "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Всего под санкции попал 141 человек: восемь — из России, 133 — из "Л/ДНР". Их активы в Японии будут заморожены.

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Также в списке санкций фигурирует 71 российская компания. Среди них:

российский концерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны "Алмаз-Антей" ;

; предприятие радиоэлектронной промышленности завод "Метеор" ;

; предприятие информационных телекоммуникационных технологий "Интелтех" ;

; структуры "Корпорации Тактическое ракетное вооружение".

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном в Лондоне сообщил, что новый пакет антироссийских санкций расширит эмбарго на импорт в Россию передовых технологий, в частности запретит поставки квантовых компьютеров.

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