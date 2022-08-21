Российский пропагандист Дугин попал в больницу после гибели дочери (фото)

Российский философ, один из главных творцов идеологии "русского мира" Александр Дугин госпитализирован.

Дугин попал в больницу после того, как побывал на месте гибели дочери Дарьи.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина. 29-летняя журналистка и политолог Дарья Дугина погибла на месте

Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дарья Дугина ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruise. Во время движения машина взорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбрасывало по всей дороге.

Первой версией произошедшего назвали взрыв газового баллона, однако сейчас правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

"Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она уехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал по-другому. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр ГГельевич или, может, они вдвоем", — сказал он.

Что известно об Александре Дугине

Александр Дугин – философ, политолог и консервативный публицист. Он является одним из идеологов концепций "русского мира" и новоевразийства, предполагающей доминирование РФ над соседями, противостояние США и НАТО и распространение ее на территории Евразии.

Западные СМИ называют его одним из основных идеологов современной России. К нему якобы прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники.

В 2014 году он внесен в список санкций Европейского Союза, а в следующем году попал под персональные ограничения США и Канады из-за причастности к военной агрессии против Украины.

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