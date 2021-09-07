Российский пропагандист Киселев заразился COVID-19 и с двусторонней пневмонией оказался в больнице

ПЦР-тест Киселева не показал коронавируса.

Российский телеведущий Дмитрий Киселев, работающий на пропагандистском телеканале "Россия 24", попал в больницу с осложнениями от коронавируса. В пропагандиста двусторонняя пневмония и его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает Telegram канал Mash.

Также читайте В России зафиксировали рекордную смертность от осложнений COVID

По данным Mash, первым симптомом коронавируса у Киселева был сухой кашель, после этого температура поднялась до 38 градусов, и ему стало тяжело дышать.

Утверждается, что ПЦР-тест не показал положительный результат, а поэтому Киселев работал, пока не развилась двусторонняя пневмония — у него поражено от 25% до 50% легких.

В результате Киселева госпитализировали в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Сам российский ведущий в комментарии росСМИ сообщил, что сейчас у него температура стабилизировалась и, по его словам, это положительный ответ на лечение.

Напомним, весной спикера российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заразился COVID-19, с женой госпитализировали в больницу. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка предположила, что муж заразился на работе, после чего заразил и ее.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку