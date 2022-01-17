Российский пропагандист назвал украинцев "тварями" и угрожал "сжечь Конституцию": в США отреагировали

Также, по его мнению, Украина – это "наша русская земля".

В американском посольстве в Украине отреагировали на высказывания российского пропагандиста Антона Красовского, который недавно в эфире Russia Today назвал украинцев "животными" и угрожал "сжечь Конституцию Украины на Крещатике".

Реакцию дипучреждение опубликовало на странице в Twitter.

В посольстве циничные заявления кремлевского пропагандиста назвали "неловкой тактикой холодной войны".

"Антон Красовский, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более удивительной риторике против. Никого не введет в заблуждение эта неловкая тактика холодной войны", — отметили в пресс-службе.

Напомним, российский пропагандист Антон Красовский отличился циничными высказываниями по Украине. На днях в эфире Russia Today он заявил, что если Украина вступит в НАТО, то Россия введет войска и "сожжет" Конституцию Украины на Крещатике. А украинцев назвал "тварями". Также, по его мнению, Украина – это "наша русская земля".

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