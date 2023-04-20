Российский пропагандист, призывавший топить украинских детей, теперь боится, что его взорвут

После гибели пропагандиста Владлена Татарского "рупоры Кремля" теперь не так наглы, как раньше.

Российский пропагандист Антон Красовский, ранее призывавший убивать украинских детей, теперь признался, что боится за свою жизнь.

Об этом он написал в телеграмме.

После ликвидации в Петербурге коллаборанта и пропагандиста РФ Владлена Татарского Красовский теперь опасается за свою жизнь.

"Поднимался сейчас домой пешком по лестнице (лифта нет у меня, — не полагается) и на разбитой лестнице своей инстинктивно высматривал «лепестки». Вот бумажка какая-то зеленая, осколок бутылки, этикетка. Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь уже мирно не смотреть под ноги", – отметил пропагандист.

Пропагандист Красовский боится, что ему кто-нибудь подложит мину под ноги

Чем "прославился" пропагандист Красовский

Напомним, что в октябре прошлого года российский пропагандист Антон Красовский в эфире прокремлевского канала Russia Today рассуждал, как нужно уничтожать украинских детей.

"Этих детей нужно было топить в Тисине, прямо там, где "течет утка". Топить прямо там. Это — наш мир. Сказал что-то, что "москали оккупировали" Украину — сразу бросаешь в реку с бурным течением", — заявлял пропагандист.

Такие слова Красовского вызвали недовольство даже у самих пропагандистов и простых россиян, назвавших его украинским "шпионом".

Ранее Красовский уже призывал к геноциду украинцев, за что в Украине против него было завершено досудебное расследование.

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