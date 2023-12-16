Российский пропагандист выдал очередную порцию абсурда: при чем здесь Карпаты

Пропагандисты РФ в очередной раз доказывают, что крыша у них едет стремительно и целенаправленно.
Так, депутат госдумы Андрей Гурулев призвал готовить "вторую армию мира" к боям в Карпатах и форсированию рек. Интересно, что такие "гениальные" предложения вызвали смех даже у поддерживающих Россию. В частности, у коллег – Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.
Об этом сообщает 24 канал.
"К победе"
Дело в том, что пропагандист "уцепился" за слова своего хозяина Владимира Путина. Он, традиционно, наговорил что-то о "работе к победе" во время своей ежегодной пресс-конференции. Кремлевский приспешник решил продемонстрировать свою поддержку абсурдных и нереалистичных идей президента РФ.
По убеждению Гурулева, оккупантам удастся сдвинуть линию фронта и перед ними встанет задача "форсирования больших водных преград, штурм миллионных городов и боевых действий в Карпатах". Вдоволь насмеявшись, Соловьев, здравый смысл которого тоже под большим вопросом, предложил на Карпатах не останавливаться.
"Да я бы и Пиренеи не списывал бы", – заявил Соловьев.
Напомним, Россия хочет распространять свою пропаганду через международные научные библиотеки.
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