Российский пропагандист выдал очередную порцию абсурда: при чем здесь Карпаты

Пропагандисты РФ в очередной раз доказывают, что крыша у них едет стремительно и целенаправленно.

Так, депутат госдумы Андрей Гурулев призвал готовить "вторую армию мира" к боям в Карпатах и форсированию рек. Интересно, что такие "гениальные" предложения вызвали смех даже у поддерживающих Россию. В частности, у коллег – Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

Об этом сообщает 24 канал.

"К победе"

Дело в том, что пропагандист "уцепился" за слова своего хозяина Владимира Путина. Он, традиционно, наговорил что-то о "работе к победе" во время своей ежегодной пресс-конференции. Кремлевский приспешник решил продемонстрировать свою поддержку абсурдных и нереалистичных идей президента РФ.

По убеждению Гурулева, оккупантам удастся сдвинуть линию фронта и перед ними встанет задача "форсирования больших водных преград, штурм миллионных городов и боевых действий в Карпатах". Вдоволь насмеявшись, Соловьев, здравый смысл которого тоже под большим вопросом, предложил на Карпатах не останавливаться.

"Да я бы и Пиренеи не списывал бы", – заявил Соловьев.

Напомним, Россия хочет распространять свою пропаганду через международные научные библиотеки.

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