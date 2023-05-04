Российский ракетный комплекс "Искандер" по дороге на "парад Победы" попал в ДТП

Репетиция военного парада в Санкт-Петербурге состоится без одной единицы техники.
В четверг, 4 мая, российский ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Военная техника двигалась колонной на репетицию военного парада по случаю так называемого "Дня победы", которая проходила в этот день в "культурной столице" России.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
"Искандер" протаранил отбойник на КАД. Похоже, сегодняшняя репетиция парада рискует пройти без него", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Фонтанка SPB Online".
В сеть попали видео, на которых видно, как ракетный комплекс протаранил забор. У места происшествия собрались полицейские автомобили.
В публикации также упоминается о том, что из-за репетиции парада до 9 мая в центральной части Санкт-Петербурга будет перекрыто дорожно-транспортное движение с 14:00 до 18:30.
В то же время в Telegram-канале "РБК" пишут, что в отбойник на КАД под Петербургом врезался береговой ракетный комплекс "Бастион".
В этом сообщении также уточнили, парад в российской "культурной столице" состоится без зрителей, а воздушная часть мероприятия отменена, также как и ход "Бессмертного полка".
Напомним, 20 апреля возле российского города Тулы на автотрассе во временно оккупированный Крым, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.
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