Российский ракетный комплекс "Искандер" по дороге на "парад Победы" попал в ДТП

Репетиция военного парада в Санкт-Петербурге состоится без одной единицы техники.

В четверг, 4 мая, российский ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Военная техника двигалась колонной на репетицию военного парада по случаю так называемого "Дня победы", которая проходила в этот день в "культурной столице" России.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Искандер" протаранил отбойник на КАД. Похоже, сегодняшняя репетиция парада рискует пройти без него", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Фонтанка SPB Online".

В сеть попали видео, на которых видно, как ракетный комплекс протаранил забор. У места происшествия собрались полицейские автомобили.

В публикации также упоминается о том, что из-за репетиции парада до 9 мая в центральной части Санкт-Петербурга будет перекрыто дорожно-транспортное движение с 14:00 до 18:30.

В то же время в Telegram-канале "РБК" пишут, что в отбойник на КАД под Петербургом врезался береговой ракетный комплекс "Бастион".

В этом сообщении также уточнили, парад в российской "культурной столице" состоится без зрителей, а воздушная часть мероприятия отменена, также как и ход "Бессмертного полка".

Напомним, 20 апреля возле российского города Тулы на автотрассе во временно оккупированный Крым, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

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