Российский рынок акций рухнул после решения Трампа сократить ультиматум Путину

Российский рынок акций обвалился / © ТСН.ua

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Российский фондовый рынок подвергся стремительному обвалу после заявления экспрезидента США Дональда Трампа, в котором он объявил о сокращении срока ультиматума диктатору РФ Путину о прекращении войны против Украины.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Индекс Московской биржи, отражающий котировки акций ведущих российских компаний, снизился с 2777,3 до 2727,2 пункта после слов Трампа. Это падение составляет 1,8% или примерно 1,4 миллиарда долларов в пересчете на капитализацию.

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Падение длилось чуть больше часа — с 14:55 до 16:08 по московскому времени.

Существенно просели акции крупнейших компаний РФ:

Сбербанк — на 1,22%,

Газпром — на 2,77%,

ЛУКОЙЛ — на 1,11%,

Совкомфлот — на 2,24%.

Вместе с фондовым рынком ослаб и российский рубль. В частности, курс юаня вырос почти на 2% — до 11,27 рубля, а доллар на рынке Forex подскочил на 2,1%, до 81,05 рубля.

Ранее сообщалось, что Россия пытается повлиять на ситуацию в энергетическом секторе и спровоцировать новую волну подорожания нефти.

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Мы ранее информировали, что доходы России от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на примерно 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.