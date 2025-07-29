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Российский рынок акций рухнул после решения Трампа сократить ультиматум Путину
После заявления Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума диктатору Путину российский фондовый рынок перешел в режим обвала.
Российский фондовый рынок подвергся стремительному обвалу после заявления экспрезидента США Дональда Трампа, в котором он объявил о сокращении срока ультиматума диктатору РФ Путину о прекращении войны против Украины.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Индекс Московской биржи, отражающий котировки акций ведущих российских компаний, снизился с 2777,3 до 2727,2 пункта после слов Трампа. Это падение составляет 1,8% или примерно 1,4 миллиарда долларов в пересчете на капитализацию.
Падение длилось чуть больше часа — с 14:55 до 16:08 по московскому времени.
Существенно просели акции крупнейших компаний РФ:
Сбербанк — на 1,22%,
Газпром — на 2,77%,
ЛУКОЙЛ — на 1,11%,
Совкомфлот — на 2,24%.
Вместе с фондовым рынком ослаб и российский рубль. В частности, курс юаня вырос почти на 2% — до 11,27 рубля, а доллар на рынке Forex подскочил на 2,1%, до 81,05 рубля.
Ранее сообщалось, что Россия пытается повлиять на ситуацию в энергетическом секторе и спровоцировать новую волну подорожания нефти.
Мы ранее информировали, что доходы России от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на примерно 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.